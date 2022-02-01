ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 886 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 426 artarak 886 bin 681'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 609 bin 522 artarak 74 milyon 943 bin 50 oldu.

Ülkede 2 bin 426 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 886 bin 681'e yükseldi.

California, 8 milyon 417 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 258 binden fazla vakayla Teksas, onu da 5 milyon 535 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 80 bin 44 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 79 bin 447, Florida'da ise 64 bin 265 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,1'ine en az bir doz, yüzde 67,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyona yakın kişiye ikinci doz, 88 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.