ABD'de Kovid-19'da en fazla kayıp veren 2. eyalet New Jersey'de okullar sonbaharda açılacak

NEW ABD'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de okulların sonbaharda açılacağı bildirildi. New Jersey Valisi Phil Murphy, yaptığı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve liselerin eylülde yüz yüze ve uzaktan eğitimi kapsayacak şekilde açılacağını duyurdu. Murphy, "Okulların açılması yeni zorluklar getirecek ancak New Jersey okullarının güvenli şekilde faaliyetlerine devam edebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Valiliğin hazırladığı yönergede, okulda çalışanların ve ziyaretçilerin maske kullanması zorunlu olacak, öğrencilere ise maske takmaları kuvvetle tavsiye edilecek. Okul idaresinin öğrencileri sınıfta ve kafeteryada 2 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ufak gruplar halinde tutmaları isteniyor. Kovid-19 vakalarının artması durumunda uzaktan eğitime geçilecek şekilde hazır olunacak. Ülkedeki vaka sayısında New York ve California'dan sonra üçüncü sırada yer alan New Jersey, can kaybında ise 15 binden fazla ölüm ile New York'tan sonra ikinci sırada bulunuyor. Kaynak: AA