ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 53 milyona yaklaştı

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 53 milyona yakın aşı yapıldığı belirtildi.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 53 milyona yakın aşı yapıldığı belirtildi.

CDC'nin resmi internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, ABD'de, 38 milyondan fazla kişiye ilk doz, 14 milyon civarında kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 52 milyon 884 bine ulaşırken, federal hükümetin eyaletlere 70 milyon 57 bin doz aşı dağıttığı bildirildi.

Seattle'daki Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirmeleri Enstitüsü (IHME) tarafından paylaşılan basın bildirisinde, 1 Haziran'a kadar ülkede 145 milyon yetişkinin aşılanacağı ve bu sayede 114 bin kişinin ölümünün engelleneceği öngörüsünde bulunuldu.

Hava şartları aşılama çalışmalarını olumsuz etkiledi

Hafta sonu ülkenin bazı bölgelerindeki kötü hava şartlarının aşılama çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Teksas Acil Durum Yönetimi Şefi W. Nim Kidd, şiddetli fırtınalar nedeniyle federal yetkililerin göndereceği aşı sevkiyatlarında gecikme olabileceğini söyledi.

Kidd, olumsuz hava şartları dolayısıyla eyaletin bazı bölgelerinde açık havaya kurulan aşılama tesislerinin kapatıldığını, kapalı alanlardaki aşı çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Alabama Valiliğinden yapılan açıklamada, beklenen yoğun hava muhalefeti nedeniyle 21 Şubat Pazar gününden itibaren eyaletin 28 ilçesinde olağanüstü hal ilan edileceği bildirildi. Aşı çalışmalarının ise "hava şartlarının izin verdiği oranda" devam ettirileceği belirtildi.

California Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi Sekreteri Dr. Mark Ghaly, eyaletin bir "aşı kıtlığı" ile karşı karşıya kaldığını ifade eden açıklamalarda bulundu. Los Angeles'ta bazı toplu aşılama merkezlerinin tedarik sıkıntısı nedeniyle geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay