ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran en yaşlı kişisi 112 yaşındaki Plummer oldu
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ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran en yaşlı kişisi 112 yaşındaki Plummer oldu

02.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:31
ABD'de Kovid-19 aşısı yaptıran en yaşlı kişisi 112 yaşındaki Plummer oldu

Koronavirüs salgının hız kesmediği ABD'de, 112 yaşında Kovid-19 aşısı olan Witty Hazel Plummer ülkede en yaşlı aşı olan kişi oldu.

Koronavirüs salgının hız kesmediği ABD'de, 112 yaşında Kovid-19 aşısı olan Witty Hazel Plummer ülkede en yaşlı aşı olan kişi oldu.

Koronavirüsü, Amerikalılar'ın hayatına gireli 10 ay oldu. Son 10 ayda ülkede 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarla ifade edilen vaka sayısı da hala artıyor. Massachusetts eyaletinde 112 yaşındaki Witty Hazel Plummer, 84 yaşındaki oğlu ile aynı anda aşı oldu. Plummer, ülkede aşı olan en yaşlı kişisi olurken, 84 yaşındaki oğlu Plummer'a destek oldu.

AŞI ÖNCESİ ESPRİ

Hemşireler, Plummer yaşında kimsenin aşıyı yaptırmak için bu kadar hevesli olmadığına şaşırdıklarını ifade ederek, " Plummer aşı öncesi espirili halini görmek inanılmazdı" diye konuştu.

ÜLKEDE SON DURUM

 ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 246 bin 180 artışla 20 milyon 225 bin 939'a çıktı.Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 304 artarak 350 bin 908 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aşarken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 251 milyon 819 bini geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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