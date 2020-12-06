ABD'de Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerin oranı yüzde 60

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağı belirtildi.

Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.

Buna karşın, katılımcıların yüzde 65'i aşıyı ilk yaptıranlardan biri olmak istemediğini kaydetti.

Şirketin, mayıs ayında yaptığı çalışmada, katılımcıların yüzde 72'si bulunacak aşıyı olacağını belirtmiş, eylül ayında bu oran yüzde 51'e düşmüştü.

Diğer taraftan Pew Research araştırmasına göre, ABD'deki Asya kökenlilerin yüzde 83'ü, Hispanik kökenlilerin ise yüzde 63'ü aşı yaptıracağını ifade etti.

Çalışmada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan veya ölen birini tanıdığını söyleyen siyahilerin oranı yüzde 72 iken ankette aşı yaptırmak isteyen siyahilerin oranının yüzde 42'de kalması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri