ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı
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ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

23.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:12
ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

"Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" konumundaki ABD'de, Pfizer ve BioNTech'in aşısı ile Moderna'nın geliştirdiği aşı uygulanmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 8 bin 25 kişi aşı oldu.

Aşı uygulamasında, ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına öncelik tanınıyor.

ABD'de bugüne kadar 18 milyon 770 binden fazla kişide virüs tespit edilirken, 332 bin 500'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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