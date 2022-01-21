ABD'de Kovid-19 aşılarını tamamlamayan yaşlıların hastanelik olma riski 49 kat fazla - Haberler
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ABD'de Kovid-19 aşılarını tamamlamayan yaşlıların hastanelik olma riski 49 kat fazla

ABD'de Kovid-19 aşılarını tamamlamayan yaşlıların hastanelik olma riski 49 kat fazla
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla 49 kat daha fazla hastaneye kaldırılma riski taşıdığı belirtildi.

NEW ABD'de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla 49 kat daha fazla hastaneye kaldırılma riski taşıdığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen yeni verilerde, virüse yakalanan 65 yaş ve üstü aşılanmamış yetişkinlerin, takviye aşı dozlarını alan yaşıtlarına göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının 49 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Aynı yaş grubundaki aşılanmamış yetişkinlerin, ilk iki mRNA aşılarını veya bir Johnson & Johnson dozu alanlara göre hastaneye yatırılma olasılıklarının da 17 kat arttığı saptandı.

50 ila 64 yaş arasındaki aşılanmamış kişilerin ise takviye dozlarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının 44 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Ekim-Aralık 2021'de derlenen CDC verilerinin, takviye Kovid-19 aşısı yaptırmanın, özellikle virüse karşı hassas yaş grubunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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