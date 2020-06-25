ABD'de koşu yaparken öldürülen siyahi Arbery cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yargılanacak
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ABD'de koşu yaparken öldürülen siyahi Arbery cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yargılanacak

ABD'de 3 kişi, koşu yaparken vurularak öldürülen siyahi Ahmaud Arbery cinayetiyle yargılanacak.

ABD'de koşu yaparken öldürülen siyahi Arbery cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yargılanacak
25.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:16

ABD'de 3 kişi, koşu yaparken vurularak öldürülen siyahi Ahmaud Arbery cinayetiyle yargılanacak.

Georgia eyaletinde Cobb Bölge Savcısı Joyette Holmes, soruşturma kurulunun, baba ile oğul Gregory ve Travis McMichael ile komşuları William Bryan'ı cinayet ve hürriyeti tahdit dahil 9'ar dava maddesiyle suçladığını açıkladı.

Holmes, "Bu, Ahmaud için adalet yönünde atılan bir diğer adım." derken, davada kanıtların etkili şekilde yargı makamına sunulması için çalışacaklarını söyledi.

Arbery ailesinin avukatlarından Ben Crump, savcılığın açıklamasını "muazzam" gelişme olarak nitelendirdi.

ABD'nin Georgia eyaletinde Brunswick kentinde şubat ayında Gregory McMichael ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırmıştı. Saldırı anının videosu, William "Roddie" Bryan adlı bir kişi tarafından çekilmişti. 5 Mayıs'ta sosyal medyaya düşen video, ülke çapında infial uyandırmıştı.

Georgia Valisi Bryan Kemp, saldırıyı "kesinlikle korkunç" sözleriyle nitelendirmiş, beyaz baba ile oğlu, 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürülmesinin "çok rahatsız edici bir durum" olduğunu belirterek, "Kalbim, ebeveynleri, ailesi ve dostlarıyla." açıklamasını yapmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'e kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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