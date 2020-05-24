ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybının 98 bini geçtiği duyuruldu.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 98 bin 705'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 667 bin 935 vakanın tespit edildiği, bunlardan 446 bin 927'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 122 bin 303 aktif vaka bulunuyorken; 14 milyon 358 bin 619 test yapıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA