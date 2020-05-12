ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD olarak kaydedildi. Worldometers'ın verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye; toplam vaka sayısı ise 1 milyon 387 bin 499'a ulaştı.

Kaynak: DHA