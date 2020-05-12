ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi.
12.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:28
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye yükseldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD olarak kaydedildi. Worldometers'ın verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937'ye; toplam vaka sayısı ise 1 milyon 387 bin 499'a ulaştı.
Kaynak: DHA