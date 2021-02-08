ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:10
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana  474 bin 938 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 612 bin 486 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 354 bin 922 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 782 bin 626 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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