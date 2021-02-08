ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 474 bin 938'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 474 bin 938 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 612 bin 486 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 354 bin 922 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 782 bin 626 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı