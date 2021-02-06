ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 470 bin 712 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 408 bin 865 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 153 bin 605 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 784 bin 548 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı