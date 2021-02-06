ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi

06.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:12
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 470 bin 712 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 27 milyon 408 bin 865 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 153 bin 605 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 784 bin 548 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Halsey Barış Manço Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman
Tüm Haberler Gazete Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bin 712'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:12:23. #1.14#
title