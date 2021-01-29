ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi

29.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:55
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 443 bin 832'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 443 bin 832 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 342 bin 817 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 71 bin 748 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 827 bin 237 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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