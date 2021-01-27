ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 435 bin 475'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 435 bin 475'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 435 bin 475 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 12 bin 818 kişiye ulaştı. Ülkede, 15 milyon 768 bin 881 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 808 bin 462 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı