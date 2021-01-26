ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 431 bin 408'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 431 bin 408'e yükseldi

26.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:21
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 431 bin 408'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 431 bin 408'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 431 bin 408'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 431 bin 408 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 25 milyon 863 bin 646 kişiye ulaştı. Ülkede, 15 milyon 620 bin 95 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 812 bin 143 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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