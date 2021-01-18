ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 407 bin 256'ya yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 407 bin 256'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 407 bin 256 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 24 milyon 488 bin 739 kişiye ulaştı. Ülkede, 14 milyon 429 bin 670 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 651 bin 813 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı