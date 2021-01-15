ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 398 bin 185'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 185'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 398 bin 185 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 23 milyon 862 bin 138 kişiye ulaştı. Ülkede, 14 milyon 116 bin 546 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 347 bin 407 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı