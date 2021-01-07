ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 370 bin 22'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bin 22'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 370 bin 22 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 859 bin 944 kişiye ulaştı. Ülkede, 13 milyon 25 bin 931 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 463 bin 991 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı