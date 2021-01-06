ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 365 bin 740 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 588 bin 382 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 866 bin 611 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 356 bin 31 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı