ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 346 bin 603 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 19 milyon 979 bin 169 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 848 bin 281 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 784 bin 285 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı