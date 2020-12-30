ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi

30.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:17
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 346 bin 603 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 19 milyon 979 bin 169 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 848 bin 281 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 784 bin 285 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Ryan Babel Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 346 bin 603'e yükseldi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:26:09. #1.15#
title