ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 317 bin 929'a yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 317 bin 929'a yükseldi

18.12.2020 17:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:59
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 317 bin 929'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 317 bin 929'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 317 bin 929'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 317 bin 929 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 17 milyon 628 bin 578 kişiye ulaştı. Ülkede, 10 milyon 294 bin 974 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 15 bin 675 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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