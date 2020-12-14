ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 306 bin 462'ye yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 306 bin 462'ye yükseldi

14.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:27
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 306 bin 462'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 306 bin 462'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 306 bin 462'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 306 bin 462 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 milyon 741 bin 44 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 725 bin 851 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 708 bin 731 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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