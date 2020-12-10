ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi

10.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:58
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 297 bin 1 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 840 bin 714 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 235 bin 316 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 308 bin 397 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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