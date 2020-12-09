ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 293 bin 503 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 594 bin 939 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 88 bin 478 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 212 bin 958 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı