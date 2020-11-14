ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 30'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 250 bin 30 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 11 milyon 70 bin 559 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 790 bin 321 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 30 bin 208 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı