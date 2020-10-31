ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 235 bin 264'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235 bin 264'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235 bin 264'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 235 bin 264 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 324 bin 833 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 26 bin 206 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı