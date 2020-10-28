ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi

28.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:37
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 232 bin 147 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 42 bin 969 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 879 bin 289 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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