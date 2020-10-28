ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi
28.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:37
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 232 bin 147 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 42 bin 969 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 879 bin 289 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı