ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 bin 147'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 232 bin 147 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 42 bin 969 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 879 bin 289 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı