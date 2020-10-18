ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 224 bin 296'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 296'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 296'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 224 bin 296 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 346 bin 163 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 432 bin 663 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı