ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 224 bin 296'ya ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 224 bin 296'ya ulaştı

18.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:32
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 224 bin 296'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 296'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 296'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 224 bin 296 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 346 bin 163 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 432 bin 663 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Derviş Zaim Serdar Ortaç
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ekim Ateş Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 224 bin 296'ya ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 17:34:50. #1.15#
title