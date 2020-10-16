ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 222 bin 981'e ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 222 bin 981'e ulaştı

16.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:27
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 222 bin 981'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 222 bin 981'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 222 bin 981'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 222 bin 981 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 230 bin 562 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 329 bin 170 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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