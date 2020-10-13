ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bin 254'e ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bin 254'e ulaştı

13.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:39
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bin 254'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 254'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 254'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 220 bin 254 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 48 bin 212 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 197 bin 84 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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