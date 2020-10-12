ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 219 bin 715'e ulaştı
12.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:25
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219 bin 715'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219 bin 715'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 219 bin 715 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 994 bin 573 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 128 bin 497 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı