ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 219 bin 715'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219 bin 715'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219 bin 715'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 219 bin 715 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 994 bin 573 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 128 bin 497 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı