ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 746'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 bin 746'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 bin 746'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 218 bin 746 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 7 milyon 900 bin 603 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 65 bin 671 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı