ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 746'ya ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 746'ya ulaştı

10.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:30
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 218 bin 746'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 bin 746'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 bin 746'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 218 bin 746 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 7 milyon 900 bin 603 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 65 bin 671 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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