ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 56'ya ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 56'ya ulaştı

08.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:22
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 56'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 56'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 56'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 217 bin 56 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 785 bin 22 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 996 bin 969 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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