ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 56'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 56'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 56'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 217 bin 56 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 785 bin 22 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 996 bin 969 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı