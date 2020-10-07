ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 909'a ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 909 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 726 bin 175 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 936 bin 855 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı