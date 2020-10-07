ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 909'a ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 909'a ulaştı

07.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:55
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 215 bin 909'a ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 215 bin 909 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 726 bin 175 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 936 bin 855 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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