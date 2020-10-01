ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849'a ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849'a ulaştı

01.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:01
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849'a ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 211 bin 849 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 454 bin 758 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 701 bin 444 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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