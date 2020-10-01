ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849'a ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 211 bin 849 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 454 bin 758 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 701 bin 444 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı