ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 211 bin 849'a ulaştı
01.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:01
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 849'a yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 211 bin 849 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 454 bin 758 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 701 bin 444 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı