ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bin 483'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bin 483'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bin 483'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 208 bin 483 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 245 bin 952 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 481 bin 29 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı