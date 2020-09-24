ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 206 bin 623
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 206 bin 623

24.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:25
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 206 bin 623

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 623'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 623'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 206 bin 623 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 142 bin 426 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 400 bin 342 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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