ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 206 bin 623
24.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:25
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 623'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 623'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 206 bin 623 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 142 bin 426 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 400 bin 342 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı