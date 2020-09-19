ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 203 bin 248
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 203 bin 248

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 248'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 203 bin 248
19.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:27

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 248'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 203 bin 248 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 930 bin 318 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 192 bin 962 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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