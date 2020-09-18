ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 202 bini geçti
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 202 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 304'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 202 bini geçti
18.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:49

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 304'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 202 bin 304 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 879 bin 675 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 156 bin 240 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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