ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 202 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 304'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 304'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 202 bin 304 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 879 bin 675 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 156 bin 240 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA