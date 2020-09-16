ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 200 bin 197 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 788 bin 147 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 68 bin 86 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA