ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 509'a yükseldi ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 509'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 143 bin 25'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 509'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 143 bin 25'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 318 kişi artarak 2 bin 509'a yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 18 bin 360 kişi artarak 143 bin 25'e çıktı.

ABD ÖNLEMLER 30 NİSAN'A KADAR UZATILACAKBeyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump , koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtti. Trump, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek" diye konuştu.TRUMP: 100-200 BİN ARASI ÖLÜM İYİ İŞ ÇIKARDIK DEMEKTİRTrump aynı zamanda "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir. Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor" dedi.TRUMP YENİDEN TESTE GİRMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüs testine herhangi bir semptom göstermiyor olmasına rağmen yeniden girmeye istekli olduğunu söyledi. Trump'ın ilk koronavirüs testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Kaynak: DHA