ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi
11.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:37

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 196 bin 345 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 589 bin 20 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 880 bin 707 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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