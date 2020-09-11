ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 345'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 196 bin 345 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 589 bin 20 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 880 bin 707 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA