ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi
05.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:23

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 192 bin 146 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 390 bin 240 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 636 bin 284 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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