ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi.
05.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:23
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 146'ya yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 192 bin 146 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 390 bin 240 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 636 bin 284 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: DHA