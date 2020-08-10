ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 165 bin 620'ye yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 bin 620'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 bin 620'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 165 bin 620 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 201 bin 64 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 664 bin 980 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA