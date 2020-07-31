ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 155 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 370'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 370'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 155 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 638 bin 132 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 286 bin 429 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA