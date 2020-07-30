ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 898'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 898'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 153 bin 898 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 571 bin 65 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 246 bin 221 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA