ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 898'e yükseldi.
30.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:39
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 898'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 153 bin 898 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 571 bin 65 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 246 bin 221 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: DHA