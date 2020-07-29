ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 152 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 152 bin 389 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 500 bin 184 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 189 bin 592 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA