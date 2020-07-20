ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 bin 316'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 bin 316'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 143 bin 316 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 900 bin 434 kişiye ulaştı. Bunların arasından 1 milyon 802 bin 550 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA