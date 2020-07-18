ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 142 bini geçti
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 142 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 142 bini geçti
18.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:14

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 80'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 142 bin 80 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 771 bin 101 kişiye ulaştı.

Bunların arasından 1 milyon 741 bin 626 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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