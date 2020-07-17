ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 141 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 150'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 150'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 141 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 698 bin 392 kişiye ulaştı. Bunların arasından 1 milyon 680 bin 424 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA